ПФР предлагает компаниям заключить соглашения о предпенсионерах

В последнее время Пенсионный фонд регулярно шлет рассылки с предложением заключить соглашение о предпенсионерах.

Напомним, для предпенсионеров в ТК предусмотрено больше свободных от работы дней для прохождения диспансеризации.

В случае же, когда статус предпенсионера работодатель не может определить самостоятельно, подтверждением этого статуса является справка или информация, которую работодателям в электронном виде представляет ПФР.

На основании соглашений ПФР будет сообщать работодателям, имеет ли право возрастной работник на два выходных для диспансеризации.

Между тем, бухгалтеры не спешат заключать подобные соглашения. Из обсуждения коллега в сообществе на Фейсбуке можно сделать вывод, что чаще такие предложения ПФР игнорируются.

Впрочем, где-то ПФР нашел хитрый способ привлечь работодателей к такому обмену.

Как рассказала одна из участниц группы, в ПФР подписывают соглашения на прием отчетов по ТКС только при одновременном заключении соглашения по предпенсионерам.