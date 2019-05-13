Как праздничные майские дни влияют на продолжительность отпуска

Если на период отпуска работника попадает праздничный день, то он в календарную продолжительность отпуска не входит, но при этом продлевает период отдыха работника. То есть количество дней отпуска остается прежним, а количество дней отдыха увеличивается.

Такое разъяснение дает ГИТ по Псковской области.

Нередки случаи, когда первый день отпуска работника приходится на праздничный нерабочий день. Трудовым кодексом не запрещено указывать первым днем отпуска праздничный день. Но в такой ситуации этот день работодатель пропустит и начнет отсчет дней отпуска со следующего дня.

А как влияют на отпуск дни, ставшие выходными из-за переноса? Здесь нет никаких особенностей. При совпадении дня праздника с выходным переносится не сам праздник, а выходной день. Отпуск на этот день не продлевается.

По факту праздничным днем является только 1 мая, а на 2 мая день отдыха перенесен с января. Поэтому если отпуск работника совпадает с указанными днями, его отдых будет продлен только на 1 день.

Такая же ситуация складывается, если отпуск выпал на 9 и 10 мая. На 10 мая перенесен с февраля не праздничный день, а выходной.

Таким образом, отдых продлевается на количество праздников, выпавших на период отпуска, но не их переносов.

Дни, ставшие выходными из-за переноса, включаются в число дней отпуска. И за них начисляются отпускные как за обычные выходные дни. В 2019 году такие выходные выпали на 2, 3 и 10 мая.