Налогоплательщики получают требования об уплате несуществующих долгов

РюмкаБезысходности А бить надо было себе, прежде всего. Собачье сердце помните? "И вот, когда он вылупит из себя вся... Глава ФНС отчитался перед Владимиром Путиным об успехах по самозанятым

РюмкаБезысходности Мы не говорим об экстремальном случае типа химиотерапии. Тут должно заботиться государство, это н... Глава ФНС отчитался перед Владимиром Путиным об успехах по самозанятым

РюмкаБезысходности Да нет, огурцы реально вкусные, луховицкие. Это даже в чём-то бренд)) Сейчас уже может и не работ... Глава ФНС отчитался перед Владимиром Путиным об успехах по самозанятым

РюмкаБезысходности Ну мы же завозим пилотов и ядерщиков из Таджикистана. Почему бы не импортировать и налоговиков. П... Расходы всех россиян предлагают взять под строгий налоговый контроль

Nаdine С одной стороны, да. А с другой стороны - все места, где действительно можно заработать и где не ... Глава ФНС отчитался перед Владимиром Путиным об успехах по самозанятым

Сергей Орешков Они назвали это красиво - инвестирование)) по сути это сейчас и есть та самая эска Торговля, свое... Онлайн-системы для бизнеса: дополнения к 1С или самостоятельные сервисы?

ale96433132 Ну так в 1917 году народ и пошёл морду бить кому надо. Глава ФНС отчитался перед Владимиром Путиным об успехах по самозанятым

Nаdine Так вот и я про то! Я выше писала Дмитрию - 50% (примерно) материальные затраты. Ну и 20 - это оф... Глава ФНС отчитался перед Владимиром Путиным об успехах по самозанятым

Nаdine Людям просто повезло жить в крупном городе. Мне тоже, в принципе, повезло:) я так вообще из Моск... Глава ФНС отчитался перед Владимиром Путиным об успехах по самозанятым

РюмкаБезысходности Может это странно, но бухгалтерия и айти это еще не все возможности. Лично знаю семью, которая на... Глава ФНС отчитался перед Владимиром Путиным об успехах по самозанятым

Denis90 4 сотрудника по 20 в месяц - итого 960 т.р. в год + ещё 288 т.р. взносов = 1248 т.р. одной з/п из... Глава ФНС отчитался перед Владимиром Путиным об успехах по самозанятым

РюмкаБезысходности Знаете, и тут не соглашусь. Есть масса примеров, когда тот же инвалид изучает программирование и ... Глава ФНС отчитался перед Владимиром Путиным об успехах по самозанятым

Лидия Анатольевна Тридцать седьмой год отдохнет. Тогда за идею сажали и расстреливали, а теперь за деньги. И самая ... Расходы всех россиян предлагают взять под строгий налоговый контроль

Nаdine Проблема в том, что никто ему не даст такую справку. В прошлом году приятельница - ИП пыталась вз... Глава ФНС отчитался перед Владимиром Путиным об успехах по самозанятым

Nаdine Скажем так - не особо везёт. Ну точнее сходив в налоговую по 1 предприятию, я решила не проверять... Глава ФНС отчитался перед Владимиром Путиным об успехах по самозанятым

Елена_N Наш ПФР мало того, что каждый раз при сдаче СЗВМ выносит мозг этим соглашением, так теперь еще г... Бухгалтеры не спешат заключать с ПФР соглашение о предпенсионерах

y.p Ну о чем и говорю, что ситуация у нас становится хуже.И производительность труда выше в Германии... Глава ФНС отчитался перед Владимиром Путиным об успехах по самозанятым

Nаdine Хик. Выручка 4 млн в год, около 50% стоимости продукции - материальные затраты. Знаете, я крайне ... Глава ФНС отчитался перед Владимиром Путиным об успехах по самозанятым

Лёлька_ Да какие сроки в платежках? Вот моя выписка из ИФНС - что происходит с сальдо, мне кто нибудь мож... Программа ФНС педантично отслеживает период в платежках и выявляет мнимые долги

Nаdine Я выше писала другому пользователю. А если Вы нормальный спец, но инвалид/мама с маленькими детьм... Глава ФНС отчитался перед Владимиром Путиным об успехах по самозанятым

Irina Seregina Просто ПФР пытается показать свою незаменимость. На самом деле и данные о том, что работник являе... Бухгалтеры не спешат заключать с ПФР соглашение о предпенсионерах

Nаdine Приличные люди судят всех по себе :) Мне вот тоже в голову не приходит звать человека поработат... Глава ФНС отчитался перед Владимиром Путиным об успехах по самозанятым