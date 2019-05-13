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Налогоплательщики получают требования об уплате несуществующих долгов

После ввода в эксплуатацию новой системы налоговиков «АИС Налог-3» бухгалтеры постоянно сталкиваются с разнообразными странными проявлениями программного сбоя. Одно из таких проявлений — откуда ни возьмись появившиеся недоимки и пени у тех, кто исправно платит налоги, не допуская просрочек

ИФНС придумала несуществующий долг и пять раз сняла его со счета компании

Программа ФНС педантично отслеживает период в платежках и выявляет мнимые долги

А вы не попали под раздачу новой программы ФНС в части возникновения из ниоткуда долгов по налогам?

Приглашаем вас принять участие в опросе.

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