ИФНС придумала несуществующий долг и пять раз сняла его со счета компании

Шокированный бухгалтер поделился своей бедой с участниками группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке — со счета компании пять раз списали невесть откуда взявшуюся задолженность по НДС. И что самое поразительное — это еще не предел. Не исключено, что списания все той же суммы одно за другим будут происходить и дальше.

Принтер в ИФНС выдает требования о недоимках и решения об их списании с бешеной скоростью, Налогоплательщики недоумевают, налоговики только пожимают плечами, мол, мы не виноваты, это все программа...

Между тем программа продолжает жить своей жизнью, порождая недоимки из воздуха и списывая реальные деньги со счетов налогоплательщиков. Конца и края этому безобразию пока невидно.

налоговая сегодня слизывает со счета как-бы недоимку по НДС. по декларации за 4-й квартал 2018 года. Списалась сумма та, которая в отчете. И списалась ПЯТЬ раз !!! Естественно ни какого требования не было. Кое как выбил документ с налоговой. Два решения. В одном решении написано, что взыскать сумму недоимки трижды, в другом дважды. Причем номера решений и требований не совпадают с номерами требований по которым снял банк. Вот не спишут ли с меня еще пять раз, но уже по другим требованиям? И причем такая фигня не только по НДС. зарплатные налоги на днях сняли начиная с 1 января 2017 года в ТРОЙНОМ размере. Я чет слегка припух. Инспектор говорит напишите нам что нибудь. При это по акту сверки на январь 2019 по всем налогам у нас была небольшая переплата в районе трехсот тысяч. А че писать она не сказала. Я честно говоря тоже слегка не знаю с какой стороны подойти к написанию данного опуса.

Что посоветуете ? Ну и естественно счета заблокированы на енные суммы. Это конечно не страшно, страшно то, что мы у контрагентов проверки не проходим и теряем клиентов — пишет Олег

Судя по комментариям коллег, этот случай, увы, не уникален. Подобное происходит и с другими налогоплательщиками.

Долгов нет, но и с нас сегодня списали одну сумму ШЕСТЬ раз и сверху еще в 6-ти кратком размере блок на всех счетах. А следом письмо из налоговой о том, что создан отдел из 10 человек, который жалобы фиксирует о списаниях и блокировках. И все на программу свою валят, прямо восстание программ! — пишет Лидия

Напомним, из-за «глюков» при внедрении новой программы ФНС бизнес не может нормально работать. Организации не могут получить кредиты, участвовать в тендерах, а некоторые вообще рискуют лицензиями.

Программа автоматически блокирует деньги на счетах бизнеса, а вот обратный процесс по разблокировке в автоматическом режиме уже не работает, этот механизм не настроен.

Руководство ФНС продолжает отмалчиваться и делать вид, что все прекрасно. Однако отвечать на жалобы налогоплательщиков все-таки приходится.

Накануне мы рассказывали, что налоговики ответили компании: они завершают внедрение новой программы и приносят извинения за доставленные неудобства.