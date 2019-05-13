Кредитные организации будут сообщать о снятии денег с карт иностранных банков

Кредитные организации будут сообщать в Росфинмониторинг о снятии денег с карт иностранных банков. Такое требование установленное федеральным законом от 27.12.2018 № 565-ФЗ, который вступит в силу с 27 июня 2019 года.

Однако под контроль попадут не все карты, а только те, которые эмитированы банками, находящимися на территории стран, входящих в перечень Росфинмониторинга (на сегодняшний день он не утвержден).

Кредитные организации должны будут документально фиксировать следующую информацию о каждой подобной операции:

дату и место получения наличных;

их сумму;

номер платежной карты;

сведения о ее держателе, полученные от иностранного банка;

данные для идентификации физлица, если операция совершена с помощью сотрудника кредитной организации;

наименование иностранного банка.

Все эти сведения потребуется представлять в Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней, следующих за датой совершения операции.