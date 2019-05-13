Лидерами тайных госзаказов оказались дорожные строители и метрополитен

Совокупная стоимость засекреченных госконтрактов, заключенных по 44-ФЗ, составила в 2018 году 2,4 трлн рублей, следует из отчета Минфина. Всего было заключено 52 717 таких контрактов.

Этот показатель публикуется впервые, заявили «Известиям» в Минфине. В документе уточняется, что засекреченные закупки составили 35% от общего объема контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.

Традиционно госструктуры засекречивают закупки, прямо или косвенно связанные с обороноспособностью страны. Впрочем, к категории гостайны могут быть отнесены и поставки исключительно гражданской продукции, если разглашение этой информации признано нежелательным для безопасности страны.

Две госструктуры из трех, ставших крупнейшими заказчиками в рамках засекреченных закупок, ассоциируются исключительно с гражданской деятельностью. Ими стали Управление дорожно-мостового строительства (УДМС) и Московский метрополитен, в общей сложности заключившие контрактов почти на 250 млрд рублей. В этих двух организациях не ответили на просьбу «Известий» уточнить, по какой причине они стали лидерами секретных заказов.

Лидерство Мосметро и Дорстроя может объясняется тем, что для реализации своих проектов им требуется информация о засекреченных объектах Минобороны, говорят эксперты. Например, дорожные строители используют при проектировании секретную геодезическую и топографическую информацию, такую, как координаты стратегически важных объектов. Мосметро для прокладки новых веток также требуется доступ к секретной информации, например, о стратегически важных коммуникациях и объектах под землей.

Больше всех секретных контрактов заключила компания, также не имеющая ярко выраженного военного профиля, — госкорпорация «Роскосмос». Она заказала продукции на 153 млрд рублей, следует из документа Минфина.