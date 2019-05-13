Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей

С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб. Они воспользовались ошибкой в настройках банкоматов столичного банка «Москва-сити»

О том, как они действовали, написала газета «Ведомости». Участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard — MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию. Во всех случаях средства «переводились» с карт Сбербанка на карты «Тинькофф банка».

Несмотря на отмену операции деньги все равно зачислялись на одни карты и восстанавливались на других. Это было возможно, поскольку по правилам Mastercard для операций MoneySend банк получателя может не согласиться с отменой операции. В итоге деньги по спорным операциям были списаны со счета «Москва-сити».

Банк подал в суд и потребовал с АО «Компания объединенных кредитных карточек» и Росбанка 9 млн руб. Первый ответчик работает под брендом UCS и обрабатывает операции в банкоматах «Москва-сити», Росбанк оказывает истцу спонсорские услуги в платежных системах.

Суд отклонил иск «Москва-сити», поскольку истец не представил доказательств, что к убыткам привели действия ответчиков. 8 мая банк подал апелляцию. По сути, суд счел, что ни одна из сторон не виновна в причинении ущерба, поскольку не нарушила своих обязательств.