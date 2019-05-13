«Глонасс» предложила хранить данные об автомобилях в своей системе

Некорректное обращение с данными об автомобилях и их владельцах может угрожать безопасности транспорта, водителей и страны, считает АО «Глонасс».

Компания написала вице-премьеру Юрию Борисову (курирует оборонно-промышленный комплекс) письмо с предложением, как хранить и обрабатывать такие данные. С документом ознакомилась газета «Ведомости».

В письме «Глонасс» предлагает хранить данные на территории России и дублировать их в госсистему «ЭРА-Глонасс» (вызов экстренных служб при авариях), АО «Глонасс» — ее оператор.

Что за данные передают и получают подключенные автомобили, неизвестно, сетует представитель «Глонасс». Но их много, пишет компания: маршрут, мониторинг действий водителя, информация с датчиков. Технически собрать все эти данные могут автопроизводители и сервисы, имеющие доступ к телеметрии, — дилеры и автосервисы. «Глонасс», продолжает ее представитель, хочет декларировать все возможности взаимодействия подключенных автомобилей с другими системами. И передавать «чувствительные данные» об автомобилях через защищенную государственную среду связи, чтобы повысить доверие пользователей и государства к сбору такой информации, объясняет гендиректор «Глонасс» Игорь Милашевский. Вопрос о переносе данных, которые есть у автопроизводителей, не ставился, уверяет представитель компании.

В письме «Глонасс» также предложила ввести единые правила обращения с данными об автомобилях. Эти данные часто позволяют если не идентифицировать, то профилировать, кто находится за рулем автомобиля, указывает «Глонасс», а в некоторых случаях автопроизводители могут из-за рубежа управлять механизмами внутри машины.