ФНС подготовила обзор судебной практики за 1 квартал 2019 года

Федеральная налоговая служба письмом от 16.04.2019 № СА-4-7/7164 направила в нижестоящие инспекции обзор судебной практики за 1 квартал 2019 года.

В документе рассмотрены судебные акты Конституционного и Верховного Суда РФ.

В частности, приведено решение Верховного суда о том, что физлицо, деятельность которого признана предпринимательской, имеет право получить освобождение от уплаты НДС, подав заявление «задним» числом (пункт 8 письма).

В пункте 7 рассмотрено дело, выигранное налоговиками. В нем говорится о том, что суд, снижая штраф по статье 112 НК в силу наличия смягчающих обстоятельноств, не может уменьшать его до нуля. Потому что в таком случае налогоплательщик освобождается от ответственности за нарушение, а это не соответствует положениям пункта 3 статьи 114 НК.

В самом начале письма приведено Постановлении Конституционного суда е от 15.02.2019 № 10-П о порядке расчета налога на имущество физических лиц. В случае когда сумма этого налога, исчисленная исходя из инвентаризационной стоимости имущества, существенно превышает сумму налога, исчисляемую исходя из его кадастровой стоимости, налогоплательщик вправе требовать использования сведений о кадастровой (рыночной) стоимости этого имущества и соответствующего размера налоговой ставки.