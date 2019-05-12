Роспотребнадзор получит право на запрет ввоза хамона и пармезана для личных нужд граждан

В Минсельхозе подготовили поправки в закон «О ветеринарии» после обращения Национальной мясной ассоциации с просьбой запретить ввоз хамона. Проект размещен на официальном портале для обсуждения.

Россельхознадзор предлагается наделить новыми полномочиями. Представители ведомства будут уничтожать в пунктах пропуска через российскую границу подконтрольные товары животного происхождения, выявленные в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, которые граждане ввозят для личного пользования из стран, не входящих в ЕАЭС.

Однако это не означает, что ввоз хамона и пармезана запретят. По прежнему граждане смогут ввозить продукцию животного происхождения в заводской упаковке весом до 5 килограммов включительно, но "при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза".

Неблагополучными с точки зрения заразных болезней животных являются такие страны, как Вьетнам и Китай, государства Восточной Европы, кроме того, угроза распространения заболеваний существует и в странах Западной Европы, рассказали эксперты РИА Новости.

Так что в любой момент Роспотребнадзор сможет объявить неблагополучной эпизоотическую обстановку, например, в Эстонии или Латвии, и запретить оттуда ввоз мясомолочной продукции.