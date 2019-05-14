Не забудьте сдать уведомление о контролируемых сделках за 2018 год

Налоговики напоминают, что согласно пункту 1 статьи 105.16 Налогового кодекса РФ налогоплательщик обязан уведомить инспекцию обо всех контролируемых сделках, совершенных им в прошедшем календарном году. Условия признания сделок контролируемыми определены статьей 105.14 НК РФ.

Уведомление о контролируемых сделках, совершенных в 2018 году, необходимо подать в налоговый орган не позднее 20 мая 2019 года.

По выбору налогоплательщиков уведомления о контролируемых сделках могут представляться в налоговый орган по установленной форме на бумажном носителе или в электронном виде.

Приказом ФНС России от 07.05.2018 № ММВ-7-13/249@ утверждены форма, Формат представления в электронном виде и Порядок заполнения формы уведомления о контролируемых сделках, а также Порядок представления уведомления в электронной форме.

В случае обнаружения неполноты сведений, неточностей либо ошибок в представленном уведомлении налогоплательщик вправе направить уточненное уведомление. В случае подачи уточненного уведомления до момента, когда налогоплательщик узнал об установлении налоговым органом факта отражения в уведомлении недостоверных сведений о контролируемых сделках, налогоплательщик освобождается от ответственности, предусмотренной статьей 129.4 НК РФ.

За нарушение срока представления уведомления о контролируемых сделках или подачу документа, содержащего недостоверные сведения, предусмотрен штраф, который составляет 5000 рублей (ст. 129.4 НК РФ).