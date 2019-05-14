Учетную политику для некоммерческих организаций можно найти «Клерке»

Ищите образец учетной политики для фонда, общественной организации или ТСЖ? Зайдите в наш раздел Бланки.

В нем вы можете теперь найти не только общую учетную политику для всех организаций, но и специальные образцы для некоммерческих организаций

Образец для НКО подходит фондам, общественным организациям, АНО, некоммерческим партнерствам и частным учреждениям. Для учетной политики по налоговому учету для таких НКО можно использовать наш инструмент по генерации учетной политики в зависимости от системы налогообложения.

Отдельный образец учетной политики сделан для ТСЖ, в связи со спецификой их деятельности.