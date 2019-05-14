ФНС заплатит иркутской компании за незаконную блокировку счета

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск компании «Тыретский солерудник» (Иркутская область), которая потребовала взыскать с Федеральной налоговой службы России убытки из-за незаконной блокировки расчетного счета на сумму.

В январе 2019 года эту компанию в споре с налоговым органом также поддержал Свердловский арбитражный суд, теперь решение вступило в законную силу. О подробностях дела читателям рассказал портал Banki.ru

Инспекция ФНС по Ленинскому району Екатеринбурга заблокировала расчетный счет «Тыретского солерудника» после того, как в конце 2017 года выявила у предприятия недоимку по страховым взносам в размере 2 копеек, а также пени в сумме 31 рубль 7 копеек. Компания в указанный в требовании налогового органа срок недоимку закрыла, однако ошиблась в КПП. При уточнении платежа налоговики сами ошиблись в КБК. В результате недоимка в размере 1 копейки осталась непогашенной. Из-за этого ИФНС в январе 2018 года приостановила операции на счетах «Тыретского солерудника». Спустя три месяца управление ФНС по Свердловской области признало это решение районной ИФНС незаконным.

Перед приостановлением операций по счету «Тыретский солерудник» заключил со Сбербанком договор об открытии банковского вклада на сумму 77 млн рублей на срок семь дней под процентную ставку 5% годовых. Сбербанк отказал компании в размещении депозита из-за блокировки ее счета налоговиками. При этом судьи обратили внимание на то, что блокировка была единственным основанием для отказа банком в открытии вклада (депозита). Таким образом, была установлена связь между незаконными действиями инспекции по приостановлению операций по банковским счетами убытками общества в виде неполученных процентов от размещения денежных средств под проценты.

Юристы «Тыретского солерудника» подсчитали, что из-за незаконной блокировки счета компания не получила доход в размере 73,8 тыс. рублей. Суды признали требования налогоплательщика законными и удовлетворили иск в полном объеме. Попытка налоговиков обвинить организацию в провоцировании банка на отказ в открытии депопита, провалилась. Суд принял во внимание то, что компания неоднократно заключала подобные договоры со Сбербанком и это была обычная хозяйственная практика для этого предприятия.

Как показывает практика, во взыскании подобных убытков налогоплательщикам чаще отказывают, говорят юристы. Это связано с трудностью доказывания обстоятельств возникновения убытков: бремя их доказывания несет налогоплательщик. Однако «Метро Кэш энд Керри» недавно взыскала с налоговиков 1,9 миллиона рублей по тому же поводу - из-за незаконной блокировки счета компания не смогла открыть банковский вклад.