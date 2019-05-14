Проверьте данные по 3-НДФЛ в ЛК. У налоговиков пропадают документы по вычетам

Участники группы «Красный уголок бухгалтера» советуют всем, кто подавал 3-НДФЛ, проверить свои личные кабинеты на сайте ФНС. Теперь новая «замечательная» налоговая программа добралась и до обычных граждан.

«Всем, кто сдавал 3-ндфл и получал возмещение, проверьте свой лк физ лица на сайте налоговой. Есть информация, что из-за очередного сбоя программы исчезают декларации и сумма возмещения отражается как недоимка и на неё начисляются пени», — пишет Сергей.

Впрочем, отражение суммы возмещения как недоимки участники группы не увидели. А вот исчезновение документов, подтверждающих вычеты, зафиксировали многие.

«На счет исчезновения деклараций не скажу, но все подтверждающие документы для 3-НДФЛ исчезли. Мне налоговики прозванивали, сказали, что документов не видят в ЛК, отправленных еще в 2018г до их обновления и просили продублировать на почту», — пишет Любовь.

Её слова подтверждает Наталья:

«Декларация на месте. Подтверждающие документы исчезли. Отозван сертификат эл.подписи... В середине марта было все ОК. Камералка завершена, декларация введена, документы получены. Звонила. Ответ — пишите в техподдержку или ножками. А это 30 дней»

Если вы подавали декларацию 3-НДФЛ и у вас есть Личный кабинет налогоплательщика, то рекомендуем вам проверить там информацию.