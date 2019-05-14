Компании смогут откупиться от обязанности брать на работу инвалидов

Российский бизнес может получить легальную возможность откупиться от необходимости брать на работу инвалидов в рамках установленной государством квоты.

Вместо их трудоустройства компании смогут переводить в специальные фонды компенсационную плату в размере одного прожиточного минимума на каждого такого работника, узнал «Коммерсант».

Эксперимент пройдет пока в пяти регионах: в Якутии, в Воронежской, Орловской, Свердловской и Тверской областях.

По закону о соцзащите инвалидов, для средних и крупных организаций (со штатом более 100 человек) квота составляет от 2% до 4% от общего числа работников, для более мелких (от 35 до 100 человек) — не более 3%. Точные размеры квоты устанавливают регионы. Многим работодателям такой механизм неудобен — создавать рабочие места для инвалидов не всегда возможно.

Введение возможности внести вместо этого деньги — в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения (в Тверской области, в частности, в 2019 году он равен 10 984 руб.) — не ставит задачи пополнить бюджеты. Как поясняет Минтруд, средства будут поступать в специальные региональные фонды содействия трудоустройству инвалидов. Эти деньги обещано направлять на профобучение инвалидов, на организацию их стажировок и переустройство рабочих мест. Длительность эксперимента достаточно велика — шесть лет, с 1 января 2020-го до 31 декабря 2025 года.

Одновременно с послаблением по части квоты Минтруд предлагает и ужесточение наказания за ее несоблюдение. Для работодателей, не принимающих на работу инвалидов и не платящих взносы, предложено увеличить суммы административных штрафов. Максимальный штраф для должностных лиц вырастет вдвое (с 5–10 тыс. руб. до 10–20 тыс. руб.), дополнительно появится наказание для юридических лиц — в размере от 150 тыс. до 300 тыс. руб.