Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг

Возможность бронирования и покупки льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг обсуждают в Минтрансе.

Создание системы ведомство прорабатывает с авиакомпаниями, сообщили «Известиям» в министерстве. Сейчас приобрести проездные документы в Крым, Калининград и на Дальний Восток можно только в кассах, из-за чего людям приходится стоять в очередях сутками.

В 2019 году такими билетами воспользуются порядка 1 млн пассажиров. Для организации продаж с использованием сайта госуслуг придется не только доработать законодательство, но и сам портал –– для этого потребуется почти год, отмечают участники рынка и эксперты. Авиакомпании пока пытаются решить проблему ажиотажного спроса своими силами. Правда, на сайтах некоторых перевозчиков дешевые билеты могут купить пока только пенсионеры и студенты.