Сбербанк может стать пилотной площадкой по внедрению электронных трудовых книжек

Сбербанк рассматривается в качестве возможной пилотной площадки по введению электронных трудовых книжек.

Ссоответствующий законопроект уже разработан в Совете Федерации и в ближайшее время будет направлен в Госдуму, пишет ТАСС. Об этом во вторник на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сообщил заместитель председателя верхней палаты, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Работникам будет предложено выбрать между бумажными и электронными трудовыми книжками. Переход на новый порядок является добровольным, а не обязательным, начнется он с пилотных организаций, в число которых войдут крупнейшие по численности персонала. Кстати, одной и, возможно, первой из них станет Сбербанк», — пояснил Турчак.

Он добавил, что появление электронной трудовой книжки позволит решить сразу несколько проблем, с которыми сталкиваются работники и работодатели.