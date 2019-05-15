Скоро у россиян появится цифровой профиль

Члены Совета Федерации разработали и в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект о создании цифрового профиля граждан РФ, где будут собраны различные личные сведения, и доступе к нему без бумажных документов.

Об этом сообщил заместитель председателя Совфеда, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на заседании Совета по развитию цифровой экономики.

«Инфраструктура цифрового профиля, как предполагается, создаст возможность автоматизированного получения данных о гражданах посредством единого окна. Именно этот сервис должен позволить гражданам узнать, каким госинформсистемам давалось согласие на обработку персональных данных, а также отзывать это согласие», — цитирует Турчака ТАСС.

По замыслу авторов законопроекта, цифровой профиль будет самостоятельно предлагать услуги, которые полагаются его владельцу по закону. Таким образом, по словам Турчака, гражданин сможет автоматически получить льготы и налоговые вычеты, в том числе те, о которых сам не знал.