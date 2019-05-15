Почему у адвокатских образований нет налога на прибыль по курсовым разницам

Средства, поступающие на расчетный счет или в кассу адвокатского бюро, не являются средствами адвокатского бюро, и возникающие доходы/расходы в виде курсовых разниц, не формируют у адвокатского образования налоговую базу по налогу на прибыль организаций. Такой вывод сделал Минфин в письме № 03-03-07/28180 от 19.04.2019.

Согласно положениям статьи 20 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокаты могут осуществлять адвокатскую деятельность только в адвокатских образованиях.

В соответствии со статьей 25 указанного закона, адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и доверителем. Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или) компенсация адвокату расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат обязательному внесению в кассу соответствующего адвокатского образования либо перечислению на расчетный счет адвокатского образования в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашением.

Таким образом, средства, поступающие в кассу соответствующего адвокатского образования либо на расчетный счет адвокатского образования, являются средствами (доходами) адвоката и не являются средствами адвокатского образования. Поэтому они не облагаются налогом на прибыль, как и курсовые разницы.