Минфин настаивает на сдаче нулевых расчетов по страховым взносам

Минфин настаивает на обязанности сдавать нулевые расчеты по страховым взносам, даже если у организации нет финансово-хозяйственной деятельности и отсутствуют выплаты физическим лицам. В письме № 03-15-05/27074 от 16.04.2019 министерство в очередной раз подтверждает ранее высказанное мнение по этому вопросу.

Вне зависимости от осуществляемой деятельности плательщики страховых взносов должны включить в состав Расчета в соответствии с порядком заполнения:

титульный лист;

раздел 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов»;

подраздел 1.1 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование» и подраздел 1.2 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное медицинское страхование» приложения 1 к разделу 1;

приложение 2 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» к разделу 1;

раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах».

В случае отсутствия какого-либо показателя количественные и суммовые показатели заполняются значением «0» («ноль»), в остальных случаях во всех знакоместах соответствующего поля проставляется прочерк.

Подраздел 3.2 раздела 3 Расчета не заполняется, если за последние три месяца отчетного (расчетного) периода не было выплат в пользу физлиц.