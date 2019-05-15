Власти готовят новый закон о защите прав потребителей

Новый законопроект о защите прав потребителей разработают в России к 2023 году, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на площадке Петербургского международного юридического форума.

Действующий в России закон о защите прав потребителей был принят в 1992 году, за период существования в него было внесено около 200 поправок, пишет ТАСС. В 1990-е годы количество жалоб, поступающих в адрес федеральной службы, составляло порядка 20 тыс. в год. Сейчас же их количество превышает 1 млн. в год

Она пояснила, что разработка закона ведется в рамках стратегии госполитики до 2030 года, принятой в 2017 год на заседании Госсовета РФ в Нижнем Новгороде. Всего в рамках стратегии необходимо разработать 10 нормативных актов, регулирующих сферу защиты прав потребителей. В стадии обсуждения в Госдуме РФ находятся три законопроекта. Попова уточнила, что законопроекты разрабатываются на основе опыта международного права.

По ее словам, в новом законопроекте будут учтены коллизии отраслевого регулирования потребительской сферы, текущие тенденции международной повестки, цифровизации, защита персональных данных, усиление ответственности за нарушение прав уязвимых категорий потребителей и другие.