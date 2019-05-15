Работник может требовать возврата излишне уплаченного НДФЛ только у налогового агента

Верховный Суд РФ решил, что налоговый орган не имеет права возвращать налогоплательщику излишне удержанный налоговым агентом налог, сообщает пресс-служба ФНС.

Налогоплательщик вправе подать заявление непосредственно в налоговый орган о возврате излишне ранее удержанной с него налоговым агентом суммы налога исключительно при отсутствии налогового агента на дату заявления (п. 1 ст. 231 Налогового кодекса РФ).

Военнослужащий обратился в инспекцию за возвратом НДФЛ, который, по его мнению, работодатель (военная администрация) излишне удержал. Налоговый орган отказал налогоплательщику в возврате. Поддерживая это решение, Управление ФНС России по субъекту разъяснило гражданину, что для возврата излишне удержанного налоговым агентом НДФЛ необходимо обратиться непосредственно к работодателю, который удержал этот налог.

Налогоплательщик не согласился с решением и обратился в суд. Он указал, что имеет право на возврат налога, так как применяется общий порядок возврата налога – путем подачи налогоплательщиком заявления в налоговый орган (ст. 78 Налогового кодекса РФ) и налоговый орган не имел права отказывать налогоплательщику в возврате.

Отказывая военнослужащему в иске, суды указали налогоплательщику на то, что налог возвращает налоговый агент, а не налоговый орган. Налогоплательщик обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд РФ, который отказал ему в удовлетворении требований.

Он подтвердил выводы судов о порядке возврата излишне уплаченного налога. ВС РФ указал, что у налогового органа не было оснований для возврата налога, удержанного по месту службы. Обращаться за возвратом НДФЛ необходимо было к налоговому агенту, а в случае спора – в военный суд.