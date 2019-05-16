Появится новый тип проверок бизнеса

В России появится новый вид проверки предпринимателей — инспекционный визит.

Такая поправка будет внесена в законопроект о госконтроле ко второму чтению в Госдуме, рассказал «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов.

Инспектор сможет внезапно приехать на объект и, пройдя по помещениям, сделать вывод, что обязательные требования, например противопожарной безопасности, выполняются, запасные выходы открываются. Мероприятие должно будет проводиться в течение одного дня, нельзя будет истребовать никаких документов.

В законопроекте предполагаются как плановые такие визиты, так и внеплановые. Если сейчас можно внести в график контролеров только проверки, то после вступления документа в силу можно будет включить еще и инспекционный визит.

Основное отличие визита от проверки — внезапность. Министерство предлагает ставить в известность предпринимателей о том, сколько раз в год будет совершен инспекционный визит, но не говорить, когда конкретно контролер придет. По мнению замминистра, у поднадзорного лица не будет серьезных затрат на прием инспектора: надо просто пустить и показать, ничего больше.