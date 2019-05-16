Злоумышленник украл из банкомата деньги, положив на карты сувенирные купюры

Сотрудники полиции проверили заявление сотрудника банка о краже значительной суммы из банкомата, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Они выяснили, что в августе прошлого года неизвестный внес в банкомат на северо-западе города 148 «билетов банка сувениров» номиналом по 5 тыс. руб. каждый.

Деньги преступник зачислял на две банковские карты. И хотя 35 купюр банкомат в результате не принял, в общей сложности похитить ему удалось 565 тыс. руб.

Название банка в сообщении МВД, не называется, пишет РБК. Упоминается лишь, что его офис находится по адресу: Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1. В этом здании размещается Московский кредитный банк.