С 1 июля в кассовых чеках должны быть новые реквизиты

Амурские налоговики напоминают — с 1 июля 2019 года кассовый чек, выдаваемый при наличных и безналичных расчетах между организациями и/или индивидуальными предпринимателями, помимо обязательных реквизитов, установленных пунктом 1 статьи 4.7 Закона № 54-ФЗ, должен содержать реквизиты покупателя или клиента, а именно:

наименование покупателя (клиента), его ИНН;

сведения о стране происхождения товара;

сумму акциза (если применимо);

регистрационный номер таможенной декларации (если применимо).

Налогоплательщики, осуществляющие деятельность в области страхования, организации и проведения лотерей и азартных игр при выплате выигрыша или страховой выплате, а также при получении страховой премии в кассовых чеках должны указывать наименование клиента и его ИНН (или паспортные данные, если нет ИНН).

За отсутствие в кассовом чеке обязательных реквизитов предусмотрена административная ответственность по части 4 статьи 14.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере: