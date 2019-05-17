20 мая - срок представления уведомлений о контролируемых сделках в 2018 году

Сделки, заключаемые взаимозависимыми лицами, подлежат контролю, напоминают налоговики Астраханской области. Признаки таких сделок перечислены в ст. 105.14 Налогового кодекса Российской Федерации.

Таким образом, не позднее 20 мая 2019 года организации и физические лица обязаны уведомить о совершенных в 2018 году контролируемых сделках.

Сведения представляются в налоговый орган по месту нахождения организации либо по месту жительства физического лица по установленной форме и форматам на бумажном носителе или в электронной форме.

Начиная с 2018 года, заполнение уведомления производиться по новому образцу (приказ ФНС России от 07.05.2018 № ММВ-7-13/249@). В форму внесены существенные изменения, касающиеся заполнения уведомления при сделках, совершенных через агентов, комиссионеров, поверенных.

Штраф за подачу уведомления с нарушением срока или с недостоверными сведениями для юридически лиц составляет 5000 рублей (ст. 129.4 НК РФ).