Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний малого и среднего бизнеса

52% малых и средних предприятий из числа столкнувшихся с блокировками средств банками были вынуждены полностью остановить все операции.

Такую статистику приводит РБК, опираясь на данные опроса независимого агентства MAGRAM Market Research, проведенного по заказу Промсвязьбанка и «Опоры России».

В 2018 году блокировка счетов сказалась на бизнесе сильнее, чем в предыдущий период, отмечается в исследовании. 20% из опрошенных представителей бизнеса столкнулись с блокировкой за прошедший год. Причем о серьезных последствиях заявили 43% из них против 28% в 2017 году.

Половина (51%) блокировок происходит по вине самих предпринимателей, отмечается в исследовании. 35% респондентов признали, что не оплатили налоги в срок, 10% нарушили правила сдачи деклараций, 6% допустили ошибки.

По вине контролирующих органов произошло 16% блокировок. В 14% случаев банки блокировали счета без объяснения причин, в 10% — из-за подозрения в отмывании средств. Незначительное число опрошенных отказались сообщить причины блокировок.

Блокировки на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса, говорят эксперты. Причем закон не предусматривает ответственность для банков за неправомерные действия. Банк России уже указывал на то, что кредитные организации зачастую злоупотребляют полномочиями, блокируя средства по формальным признакам.

Остро стоит проблема «заградительных тарифов». Бизнесмен с заблокированным счетом в одном банке может расторгнуть с ним договор обслуживания и перевести деньги в другой, однако банк при этом хочет получить 10-20% от переводимой суммы.

Сложившаяся ситуация уже привела к росту расчетов наличными. Согласно исследованиям, доля компаний, перешедших на наличный расчет за год выросла в четыре раза, до 8%.