Экс-главу Мострансбанка приговорили к шести годам колонии

Лефортовский суд Москвы приговорил к шести годам заключения бывшего председателя правления Мострансбанка Сергея Захарикова.

Он признан виновным в хищении из кредитного учреждения 2,2 млрд руб., пишет «Коммерсантъ». Используя средства ВОИС, РАО и РСП, являвшихся клиентами банка, господин Захариков фальсифицировал отчетность перед Центробанком. При этом банкир, вовремя признавший свою вину, избежал гораздо большего срока.

Вместе с Сергеем Захариковым осуждена и начальник управления платежных систем и вкладов Мострансбанка Наталья Шутова, получившая три года колонии. Ранее такой же срок получил и начальник управления кассовых операций банка Александр Чеканов.

Как следует из материалов дела и приговора, некое ООО «Проммо» открыло в банке два счета, через которые деньги вкладчиков выводились под видом кредитов. А чтобы утечка денег не обнаружилась, руководство банка организовало весьма оригинальную систему маскировки: чтобы убедительно фальсифицировать обязательную отчетность перед Центробанком по форме 0409101, до 1 декабря 2015 года в конце каждого календарного месяца банк регистрировал «фиктивное погашение» задолженности «Проммо» перед ним с помощью средств трех своих солидных клиентов — Всероссийской организации интеллектуальной собственности, Российского авторского общества и Российского союза правообладателей. Деньги с их счетов буквально на пару дней переводились на счет заемщика, а через некоторое время, когда период отчетности перед регулятором завершался, возвращались обратно.