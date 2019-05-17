Правительство подготовило закон о «регуляторной гильотине»

Правительство опубликовало законопроект, разработанный по следам поручений премьер-министра Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина о «регуляторной гильотине».

РБК ознакомился с законопроектом на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), где его представили чиновники правительства.

Новый документ вводит запрет на контроль и надзор по следующим требованиям:

требования, которые официально не опубликованы;

требования, которые содержались в актах исполнительной власти СССР и РСФСР;

обязательные требования, которые были/будут приняты в России до 1 января 2021 года.

Это и есть «регуляторная гильотина»: согласно поручению Владимира Путина, с этого срока должны действовать только актуализированные нормы, которые разрабатывались «с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в соответствующих сферах».

Документ содержит оговорку в пользу бизнеса: «Неустранимые противоречия и неясности обязательных требований толкуются в пользу контролируемых лиц». Объектами надзора станут результаты деятельности граждан и компаний, а также производственные объекты, которые представляют «опасность причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

Объекты надзора поделят на шесть уровней риска: от низкого до чрезвычайно высокого (такой же подход содержался и в прошлом законопроекте). Для каждого из них должны утвердить точную частоту проверок в зависимости от степени вреда, который может нанести предприятие. Наиболее опасные объекты будут проверять один-два раза в год. Реформа должна предусматривать программу профилактики рисков: информирование о них, выпуск руководств по соблюдению требований, стимулирование добросовестности, профилактические визиты и т.д.

Надзорная реформа, согласно законопроекту, не затронет отношения бизнеса с силовыми органами (аналогичная оговорка была и в прошлом законопроекте о контроле и надзоре) и не только. Она не будет распространяться на:

оперативно-разыскные мероприятия, дознание, предварительное следствие, проверку сообщений о нарушениях;

производство по административным делам;

исполнение уголовных наказаний;

расследование причин аварий на производстве, несчастных случаев, профессиональных и массовых заболеваний;

налоговый, валютный, таможенный контроль;

рассмотрение антимонопольных дел, дел о нарушении закона о рекламе, жалоб на нарушение процедур в сфере торгов и строительства;

санитарно-карантинный, ветеринарный, фитосанитарный надзоры, которые проводятся на границе;

контроль, связанный с обеспечением обороны;

надзор органов ФСБ и пограничного контроля;

контроль за функционированием криптографической и инженерно-технической безопасности информационно-телекоммуникационных систем, сетей спецсвязи, обеспечивающих передачу шифрованной и секретной информации в органах власти;

контроль за противодействием иностранным техническим разведкам, за обеспечением безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры;

надзор со стороны Банка России за банками и нефинансовыми организациями, контроль, призванный противостоять неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

контроль за использованием госимущества гражданами и компаниями;

контроль за использованием средств госкорпораций;

контроль законодательства о госзакупках, гособоронзаказе, противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;

надзор в области безопасности дорожного движения.

Законопроект содержит значительное количество исключений, поэтому говорить о некой кодификации контрольно-надзорного законодательства пока преждевременно, говорят эксперты. Однако по мнению вице-президента «Опоры России» Владислава Корочкина, в основном исключения не связаны непосредственно с ведением хозяйственной деятельности, и они не помешают законопроекту решить свою задачу.