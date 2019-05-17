Сенаторы внесли законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр

Сенаторы предложили ввести обязательную возрастную маркировку и классификацию компьютерных и видеоигр.

Это, по мнению парламентариев, позволит усилить меры защиты детей от опасного контента. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, о нем пишет «Парламентская газета».

Документ подготовили первый замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, заместители председателя этого комитета Александр Башкин и Елена Мизулина, а также член Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров. Изменения предлагается внести в Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Как указывается в пояснительной записке, проект разработан в связи с повторяющимися случаями, когда несовершеннолетние совершали демонстративные расстрелы, поджоги, взрывы в образовательных учреждениях, в результате которых гибли дети и взрослые.

Авторы приводят данные статистики, согласно которым совершившие нападения подростки увлекались видео- и компьютерными играми в жанре 3D-шутеров, где убийства людей максимально реалистичны.

При этом сейчас оборот видео- и компьютерных игр, в том числе онлайн-игр, должным образом не регулируется, отмечают сенаторы. Дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия, которые содержатся в этих играх.

Чтобы навести порядок в области оборота такого контента, парламентарии предлагают распространить требования закона о защите детей от вредной информации «на видео- и компьютерные игры, включая онлайн-игры, путём введения обязательности возрастной классификации и маркировки данной продукции».

Если проект примут, он должен вступить в силу 1 ноября 2019 года. Такой срок предусмотрен, поскольку производителям игр нужно время на проведение экспертизы и нанесение маркировки на продукцию.