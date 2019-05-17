В России установят контроль над почтовыми переводами и операции через мобильных операторов

Денежные почтовые переводы и операции за счёт средств абонента, внесённых за услуги телефонной связи в размере более 50 тысяч рублей, будут контролироваться Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Первое чтение законопроекта, устанавливающего подобный контроль, запланировано на следующей неделе.

Один из авторов документа — глава думского Комитета по финрынку Анатолий Аксаков объяснил «Парламентской газете», что инициатива в большей степени касается организаций, которые должны предоставлять информацию о финансовых операциях Росфинмониторингу.



«Например, почтовые переводы и операции с помощью мобильных операторов давно уже привлекают внимание как серая бесконтрольная зона», — объяснил Аксаков.



Также в документе сказано, что обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга будут подвергаться сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей и операции по получению НКО средств от иностранной или международной организации на сумму от 100 тысяч рублей. Пока что обязательному контролю подлежат операции с деньгами или драгметаллами, если сумма операции равна или превышает 600 тысяч рублей.

В рамках обязательного контроля операторы платежей — банки, брокеры, сотовые компании и т.п. — обязаны предоставлять в Росфинмониторинг информацию о всех операциях на сумму свыше определенных порогов. Провайдеры фиксированной или беспроводной связи будут обязаны следить за операциями абонентов на сумму от 50 тыс. руб. с использованием денежных средств на их телефонном счете, но лишь если это не оплата услуг связи, а, например, операции по переводу средств другим абонентам или иным третьим лицам.

Авторы предлагают установить дифференцированный подход к представлению организациями сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. То есть для каждой организации будет определен свой вид таких операций, информацию по которым она обязана передавать в Росфинмониторинг.