Рейтинговые требования к банкам, дающим гарантии по госторгам, будут повышать поэтапно

Минфином подготовлен проект постановления, предусматривающий до 2022 года поэтапное, на три ступени, повышение минимально допустимого уровня кредитного рейтинга банков, осуществляющих выдачу банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения контрактов.

Такое постепенное повышение рейтинга поможет сохранить конкуренцию на рынке банковских гарантий, отмечают в Минфине.

Напомним, с 1 января 2020 вступают в силу новые требования к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов. Обязательным требованием к банкам будет наличие кредитного рейтинга не ниже уровня «BB-(RU)» по национальной рейтинговой шкале рейтингового агентства АКРА и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня «ruBB-» агентства «Эксперт РА».

Не все банки на сегодняшний день смогут соответствовать этим требованиям, поскольку сейчас обязательным требованием является наличие рейтинга не ниже «B-(RU)» и (или) уровня «ruB-». Поэтому предлагается поэтапное повышение кредитного рейтинга по одной ступени в год, что позволит избежать резкого сокращения числа потенциальных банков-гарантов.

Предполагается установить для таких банков до 1 января 2021 года минимальный рейтинг не ниже уровня «B(RU)» и (или) «ruB». До 1 января 2022 года минимальный рейтинг должен быть не ниже уровня «B (RU)» и (или) «ruB ».