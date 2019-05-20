Что изменится в госзакупках с июля 2019

С 1 июля 2019 года процесс государственных закупок упрощается.

Соответствующие поправки внесены Федеральным законом № 71-ФЗ от 01.05.2019.

В частности, сроки рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе сокращены с 7 до 3 дней, а сроки обжалования итогов аукциона — до 5 дней. Причем при рассмотрении жалоб заказчику больше не требуется представлять документы на бумажном носителе, если они размещены в электронном виде на сайте ЕИС.

Также поправками исключено обязательное проведение внешней экспертизы при исполнении контрактов, что упрощает осуществление приемки результатов работ, а также способствует экономии бюджетных средств.

У предпринимателей появляется возможность участия в электронном аукционе в сфере строительства путем подачи только «согласия» на исполнение контракта в соответствии с требованиями проектно-сметной документации. Такой аукцион будет проходить после автоматической проверки предквалификации участников на электронной площадке и всего через 4 часа после окончания подачи заявок (ранее аукцион проводился только спустя 2 дня).

Для заказчиков создана возможность заключения контракта со вторым участником в случае расторжении контракта с победителем торгов.

В целях поддержки предпринимательской инициативы, расчет обеспечения контракта на спецторгах с участием малого бизнеса будет производиться от предлагаемой им цены контракта, а не от начальной минимальной цены контракта (НМЦК).