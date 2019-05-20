Бухгалтеры вносят наличные на счет через кассу банка

Большинство бухгалтеров (52 %) вносят наличные на расчетный счет через кассу банка, заполнив бланк заявления на взнос.
Таковы результаты опроса, проведенного на нашем сайте.
Остальные участники опроса вносят деньги через устройства самообслуживания (банкоматы, терминалы). Причем 26 % забивают код (пароль) при внесении «налички», а 22 % для этих целей используют корпоративную карту.
Напомним, ранее на нашем форуме завязалась дискуссия на тему внесения наличных денежных средств на расчетный счет компании.
Одни бухгалтеры утверждали, что способ внесения денег через объявления на взнос наличных в кассе банка давно ушел в прошлое. Другие заявляли, что такой способ живее всех живых.