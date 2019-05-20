Бухгалтеры вносят наличные на счет через кассу банка

kuratorus А можно эт о нормальным языком пересказать? При безналичных расчетах с юрлицами мы не выбиваем че... С 1 июля в кассовых чеках должны быть новые реквизиты

bestiya7460 вот не соглашусь электронно хотя бы видно что-то, я сдаю как физик 3-ндфл через ЛК и там мне все ... «Ночной бухгалтер». Массово пропадают документы по вычетам

dolores18 Это слишком заморочисто, и что это за вклад, с которого можно переводить деньги? До востребования... Предприниматели, опасайтесь налоговых блокировок по своим личным картам!

id223397508 с 1 июля 2019 года кассовый чек, выдаваемый при ........ безналичных расчетах между орг... С 1 июля в кассовых чеках должны быть новые реквизиты

nadezhdap_kor А остальные только если покупатель организацияТак ведь за нал подотчетник покупает, у каждого спр... С 1 июля в кассовых чеках должны быть новые реквизиты

Wern Сданное "руками" они уже своими руками заводят все в ту же свою систему, в которой все так же бла... «Ночной бухгалтер». Массово пропадают документы по вычетам

Кисыч Нужно понимать, что наличные поступления не должны составлять больше трети недельного оборота ИПЕ... Как поживает обналичка через ИП в 2019 году?

Таня GH2 А зачем вы тогда идете читать новость про штрафы у бюджетников? Чтобы запутать себя еще больше?..... Госдума приняла закон о штрафах за искажение бухгалтерской отчётности в госсекторе

bestiya7460 еще и фирму то не так просто открыть, у нас вот директор не понравился на беседе при опросе в нал... Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний малого и среднего бизнеса

РюмкаБезысходности Неплохой фильмец, хоть и отсмотрел "по-диагонали". Может им в шоу-бизнес податься? Это часть у ни... Фильм от «Главбуха»: 1400 дизлайков и куча восторгов одновременно

StranNickII Лучше бы сроки сдачи РСВ сдвинули на 15-20 дней ... как это было раньше... По страховым взносам будем отчитываться по-новому

tnjj у меня другая ситуация была, налоговая выставила инкассовое, денег на счету не было, через 2 неде... Предприниматели, опасайтесь налоговых блокировок по своим личным картам!

anton8907 Надо четко понимать и давать это знание своим детям, что банк не друг, и когда мы садимся напроти... Клиенты Почта-банка жалуются на навязывание доп.услуг при оформлении кредитов

id167915911 ну так их тогда сокращать надо, а так все новое и новое придумывают, то переделают, то что-то изм... По страховым взносам будем отчитываться по-новому

Gvozdi4ca умеют люди денежку из воздуха делать. хорошо бы еще окружающим мозг не выносили... По страховым взносам будем отчитываться по-новому

ToT Вот тут огненная тема на форуме про аутсорс: Лайфхаки для аутсорсинга... 10 плюсов бухгалтерского аутсорсинга

Над.К А нам надо простым словами народными сказать и все.Так человек не простыми словами пытался вам ск... Госдума приняла закон о штрафах за искажение бухгалтерской отчётности в госсекторе

y.p Скорее додумали до обратного) Это ж какой вкусный кусочище пирога! Взять ОФД. Карта на ОФД стоит... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?

Rolen без необходимости покупать за 12 000 руб ФН и снимать за 3000 руб/мес кассу.Они до этого не додум... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?

Rolen С облаком принципиально не связываюсь, не нравится мне оно.Долго наблюдал за развитием. Недавно п... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?

Над.К Название статьи:И? А если в законе поправки в 50 статей, вы какой себе заголовок представляете? В... Госдума приняла закон о штрафах за искажение бухгалтерской отчётности в госсекторе

npetelin1 Над.К3 часа назадnpetelin1И еще раз повторяю - новость только про часть закона, которая касается ... Госдума приняла закон о штрафах за искажение бухгалтерской отчётности в госсекторе