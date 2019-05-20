В Альфа-банке сокращают 3 тыс. сотрудников

Альфа-банк из-за увеличения объема оказываемых дистанционно услуг к концу 2019 года сократит штат примерно на 12% сотрудников.

Об этом в интервью Bloomberg сообщил главный управляющий директор кредитной организации Владимир Верхошинский, пишет РБК.

По его словам, из-за отказа от кредитования покупок в магазинах, которое будет переведено в цифровой формат, число сотрудников банка уменьшится на 3 тыс. (в начале года эта цифра составляла 25 тыс.). Верхошинский заявил, что в первом квартале банк уже покинули около 2 тыс. человек. Дальнейшее сокращение штата не планируется.

По словам управляющего директора, новая стратегия Альфа-банка предполагает выпуск продуктов в первую очередь для мобильного банка при планах за три года удвоить долю рынка розничного кредитования, в том числе за счет привлечения 2 млн новых клиентов.

Ранее глава Альфа-банка заявлял, что клиент без смартфона не их клиент.