Проценты по невозвращенному займу нельзя включить в расходы по налогу на прибыль

Проценты по невозвращенному займу не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. Такое решение вынес Верховный Суд РФ, сообщила пресс-служба ФНС.

В 2007 году ООО заключило договор займа с кипрской компанией. На полученные средства оно купило российское машиностроительное предприятие у трех иностранных организаций, зарегистрированных на Сейшельских островах. В 2015 году иностранный участник ООО, который был зарегистрирован на Кипре, перевел долг компании-заимодателя на себя. Налогоплательщик же вернул долг аффилированной компании путем взаимозачета обязательств.

Во время выездной проверки инспекция выявила, что с 2007 по 2015 год налогоплательщик систематически продлевал срок погашения основного долга, учитывая в составе расходов начисляемые по данному соглашению проценты, но заем не возвращал. Так общество занижало налоговую базу, неправомерного завышая расходы (ст. 252, 265 НК РФ). Поэтому инспекция доначислила налогоплательщику налог на прибыль и пени.

Налогоплательщик не согласился с этим решением и обратился в суд. Он указал, что вправе включать проценты по займу в состав расходов в соответствии со ст. 265 НК РФ. Он подчеркнул, что периодическое продление сторонами сроков возврата долга по займу является взаимовыгодным для сторон сделки. Также компания посчитала, что налоговый орган не учел факт направления заемных средств на приобретение реального актива.

Суды трех инстанций поддержали позицию инспекции и отказали налогоплательщику. Они установили, что взаимоотношения между налогоплательщиком, кипрской компанией, иностранным участником налогоплательщика, а также иностранными организациями, зарегистрированными на Сейшельских островах, были выстроены таким образом, что позволяли искусственно создавать и наращивать дополнительные расходы в виде процентов по займу. Так, эта группа лиц совершала цепочки сделок, в результате которых у налогоплательщика появлялся расход, не связанный с его доходом. Эти сделки носили спланированный характер и проводились между ограниченным кругом взаимозависимых (аффилированных) лиц, которые управляли результатами собственной финансово-хозяйственной деятельности.

Не согласившись с выводами судов нижестоящих инстанций, налогоплательщик обратился в Верховный Суд РФ, который отказал ему в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.