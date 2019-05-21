Когда плата за ЖКУ при сдаче квартиры не облагается НДФЛ

Денежные средства, получаемые физическим лицом — наймодателем в виде платы за пользование жилым помещением, являются доходом указанного лица и подлежат обложению НДФЛ.
При этом плата за коммунальные услуги является обязанностью именно собственника помещения.
В то же время, по мнению Минфина, изложенному в письме от 29.04.2019 № 03-04-07/31733, возмещение нанимателем жилого помещения суммы расходов наймодателя на оплату за коммунальные услуги, если соответствующая плата за коммунальные услуги зависит от их фактического потребления нанимателем и фиксируется на основании показаний приборов учета, не образует экономической выгоды у наймодателя, поскольку такие выплаты производятся нанимателем в своих интересах.
Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-11/8703@ от 08.05.2019.