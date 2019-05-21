Когда плата за ЖКУ при сдаче квартиры не облагается НДФЛ

Дмитрий424 Бардак везде у нас и в банках, что в частных, что в государственных, удивительно, т.к. вроде с де... Герман Греф: система защиты средств в Сбербанке очень надежна

Nаdine Еще как можно позадавать, особенно если речь пойдет об уголовном делеМожно. Вот поэтому я - за сд... Что делать с ненужной организацией?

Nаdine Честно говоря, мне тоже так показалось :) Самое интересное - даже там люди по бОльшей части нор... Налоговикам сказали активнее взяться за дробление

Над.К А после продажи, да с актом передачи бумаг на руках, вам вопросы по былым делам уже не позадаёшь... Что делать с ненужной организацией?

ale96433132 А мне кажется товарищ garda сам из органов будет. Налоговикам сказали активнее взяться за дробление

ale96433132 Я, всё таки, за срочную продажу конторы сразу после сдачи последней квартальной отчётности с цифр... Что делать с ненужной организацией?

Nаdine Именно поэтому я уже давным-давно не работаю с крупными организациями :) Хватило прецедентов в ... Налоговикам сказали активнее взяться за дробление

ale96433132 Ну, на силу просто придётся ответить силой. Очень трудно воевать с системой, но горзадо легче вык... Налоговикам сказали активнее взяться за дробление

Nаdine ИМХО - посдавать какое-то время нулёвки, потом сменить директора/учредителя - и забыть :) В ЕГРЮ... Что делать с ненужной организацией?

garda Налоговиков сейчас на экономическом поле активно подменяют силовые органы. Напомнить, сколь мала ... Налоговикам сказали активнее взяться за дробление

Nаdine Где-то я читала/слышала, что при сдаче недвижимости в аренду надо покупать патент по месту нахожд... Патент и сдача жилья в аренду: есть ли смысл

VikaV2193 Я ре нагнетаю, просто интересно зачем в онлайне все автобусные билеты пусть и без фамилий... С 1 июля в кассовых чеках должны быть новые реквизиты

Nаdine Вот да, отдаёт абсолютнейшим бредом((((( Особенно если покупатель это ИП на 6%. Заплатив эти 6%,... С 1 июля в кассовых чеках должны быть новые реквизиты

Над.К В автобусах ездят люди, а уж ИП они или нет, роли не играетТочно так же как в розничном магазине.... С 1 июля в кассовых чеках должны быть новые реквизиты

Nаdine Бывает такое, к сожалению. Но в некоторых случаях, когда аргументация налоговой на уровне "это та... Налоговикам сказали активнее взяться за дробление

Nаdine Насчёт налоговой... там тоже люди работают, не на самой высокой зар.плате (обычные сотрудники), ... Налоговикам сказали активнее взяться за дробление

VikaV2193 Да, вот интересно, как будут дела отстоять с автобусными кассами. Кому и с какой целью надо все э... С 1 июля в кассовых чеках должны быть новые реквизиты

id119417952 Скорее обожгутся на этих кассах,сбор налогов упадет и снова типа вмененки или патента введут. На ... С 1 июля в кассовых чеках должны быть новые реквизиты

id119417952 По прошлому опыту ремонта и продажи касс с 1998 г. с Ока-4600 начинал. Кому надо на волне сделают... С 1 июля в кассовых чеках должны быть новые реквизиты

mityai Демократия и невидимая рука рынка - это все лохов, сСерьезные парни сами решают чего и как. Жаль ... На смартфонах Huawei перестанет обновляться Android

Первоклассник Наивный народ, нужно за сто миль обходить сию контору. Как будто других нет!... Герман Греф: система защиты средств в Сбербанке очень надежна

Первоклассник Жалко! А мы так надеялись на лучшее будущее. Реализация национальных проектов задерживается

stichh Я поняла, что это по взаимоотношениям между ООО и ИП, а не розница, это ж тогда в пятерочьке кило... С 1 июля в кассовых чеках должны быть новые реквизиты

Первоклассник Другие заявляли, что такой способ живее всех живых.Правильно! Если две копейки, то можно и банком... Бухгалтеры вносят наличные на счет через кассу банка

Первоклассник Самсунг рулит. Китайцы итак наворовали много технологий у жирных. Пора и честь знать.... На смартфонах Huawei перестанет обновляться Android