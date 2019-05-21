Чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты

Впервые за 4 года не вышел «антикризисный» указ президента об уменьшении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%.

Сотрудники Кремля и аппарата правительства уже получают зарплату как в 2015 году, пишет РБК. Возвращение заработка чиновникам не анонсировали, равно как и не объясняли, с чем это связано.

В марте 2015 года Путин своим указом уменьшил зарплату (которая складывается из фиксированного месячного «вознаграждения» и ежемесячного и ежеквартального «поощрений») на 10% следующим должностным лицам: президенту, главе правительства, министру обороны, министру внутренних дел, главе МЧС, директорам ФСБ, ФСО, СВР и Росгвардии, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, вице-премьерам правительства, федеральным министрам, секретарю Совета безопасности, председателю ЦИК и его заместителю, секретарю и постоянным членам ЦИК, президентским омбудсменам по правам человека и защите прав предпринимателей, гендиректору Судебного департамента при Верховном суде.

Кроме того, тем же указом на 10% были временно урезаны зарплаты депутатов и сенаторов, поскольку они по закону привязаны к зарплатам членов правительства, а также федеральных госслужащих администрации президента, аппарата Счетной палаты и аппарата правительства.

Затем Путин ежегодно продлевал сокращения зарплат, однако в этом году указа не было.