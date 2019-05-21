Пересмотр потребительской корзины приведет к увеличению МРОТ

Глава Минтруда Максим Топилин, выступая на заседании съезда ФНПР, сказал, что повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения не оказало негативного влияния на рынок труда и в последующем МРОТ будет увеличиваться.

«Конец этого года и следующий год должны стать временем, когда будет принята новая потребительская корзина. С 1 января 2021 года корзина будет пересмотрена. Пересмотрена, естественно, в большую сторону. Мы должны актуализировать требования к наполнению корзины — прежде всего, продуктами питания. И эту совместную работу мы сейчас и с Федерацией независимых профсоюзов, и с работодателями, и с учеными ведем. Нам нужно к концу этого года окончательно определиться с новой потребительской корзиной. Мы исходим из того, что в этой связи и минимальный размер оплаты труда, безусловно, будет увеличен. Безусловно, будет повышение стандартов минимальной заработной платы дальше происходить», — рассказал Максим Топилин.