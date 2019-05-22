Когда ИП может не учитывать доход от продажи помещения при расчете страховых взносов

ИП на УСН получает доход от сдачи в аренду помещений. Одно нежилое помещение продано. Необходимо ли учитывать этот доход при подсчете страховых взносов в размере 1% от суммы дохода за минусом 300 тыс. рублей?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-15-05/26495 от 15.04.2019.

Чиновники пояснили что все зависит от того, является ли такой доход доходом от предпринимательской деятельности.

Пунктом 9 статьи 430 НК установлено, что ИП на УСН, в целях определения суммы страховых взносов на ОПС учитывают доход в соответствии со статьей 346.15 НК, то есть все доходы, связанные с ведением предпринимательской деятельности.

Кроме того, согласно положениям пункта 4 статьи 420 НК не признаются объектом обложения страховыми взносами выплаты и иные вознаграждения в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество.

Таким образом, ИП на УСН при определении размера своего дохода за расчетный период, исходя из которого определяется сумма страховых взносов на ОПС, не учитывает доход, полученный в рамках договора купли-продажи недвижимого имущества, при условии, что такой доход не является доходом от его предпринимательской деятельности.