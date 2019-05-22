Минтруд рекомендовал форму справки для службы занятости

Минтруд рекомендовал выдавать справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы по подготовленной им форме. Такие справки необходимы гражданам для постановки на учет в службе занятости в качестве безработных.

В письме № 16-5/В-5 от 10.01.2019 чиновники объясняют необходимость рекомендованной формы формированием «единых подходов при постановке на регистрационный учет граждан».

Однако там же указано, что если выданная работнику справка составлена работодателем в произвольной форме и содержит сведения, необходимые для подбора подходящей работы, а в случае признания гражданина безработным — для определения размера и сроков выплаты пособия по безработице, основания для отказа в ее принятии отсутствуют.