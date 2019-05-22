Снижена база по налогу на прибыль для предприятий сельскохозяйственного машиностроения

В целях стимулирования инновационной деятельности Постановлением Правительства от 24.12.2008 № 988 был утверждён перечень научных исследований и опытно-конструкторских разработок, расходы налогоплательщика на которые включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5.

Сегодня на сайте кабмина опубликовано Постановление от 18.05.2019 № 609, которым к таким работам отнесены научные исследования и опытно-конструкторские разработки методов и средств автоматизированного управления сложными объектами и технологическими процессами в сельском хозяйстве.

Принятое решение позволит предприятиям сельскохозяйственного машиностроения уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль на расходы на НИОКР с применением повышающего коэффициента 1,5.