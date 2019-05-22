Увеличится число банков, где можно открыть эскроу-счет

Список банков, которые могут работать с застройщиками по новой схеме, увеличился с 63 до 100.

Как сообщает РБК, на основании Постановления Правительства от 16 мая снижены требования к кредитному рейтингу банков, которые могут работать с эскроу-счетами.

Теперь открывать счета строительным компаниям для сбережения средств дольщиков смогут банки с кредитным рейтингом не ниже ВВВ-. Ранее такая возможность была только у банков с показателем не ниже уровня A- агентства АКРА или не ниже уровня ruA агентства «Эксперт РА».

