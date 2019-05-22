В России появятся медицинская и образовательная базы данных

Эксперты предложили создать национальный банк образовательных и медицинских данных с открытым доступом к содержащейся в них обезличенной информации. Инициатива содержится в «дорожной карте», за создание которой отвечал Сбербанк.

Национальный банк медицинских данных будет создан на базе Минздрава при поддержке государственных и частных лечебно-профилактических учреждений. Банк образовательных данных — с помощью государственных и частных дошкольных учреждений, школ и вузов, передает РБК.

Информация, накапливаемая в базах, будет доступна всем разработчикам систем искусственного интеллекта. Искусственный интеллект в медицине, в свою очередь, может использоваться для выявления признаков заболеваний (скрининг), помощи в принятии решений специалистами (советующие системы).

В «дорожной карте» говорится, что использование искусственного интеллекта в медицине позволит делать прогнозы, управлять производительностью медицинских учреждений, осуществлять контроль качества, лучше диагностировать заболевания на ранних стадиях, разрабатывать фармацевтические препараты, а также повысить безопасность операций, в том числе за счет применения медицинских роботов.



Что касается образования, то сбор таких данных и разработка на их базе специальных программ позволят улучшить ситуацию с обучением: ученик сможет получать задание в соответствии со своими способностями, а учителю не придется тратить время на выполнение рутинных операций