Кто получит новые льготы по применению ККТ

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий продление до 1 июля 2021 года срока неприменения ККТ для индивидуальных предпринимателей и вводящий ряд других льгот по применению контрольно-кассовой техники.

В случае принятия этого закона (а сомнений уже нет, потому что второе чтение — основное), ИП, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг вправе не применять контрольно-кассовую технику до 1 июля 2021 года. При этом никаких ограничений по применяемой системе налогообложения не будет.

Получат право не применять ККТ при безналичных расчетах ТСН, ТСЖ, СНТ и другие потребительские кооперативы за оказание услуг своим членам в рамках уставной деятельности и при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Исключение только при оплате платежной картой при её предъявлении, в этом случае применять ККТ будет необходимо.

Организации, работающие в социальной сфере также должны будут применять кассовую технику только в случае операций с наличными деньгами. К таким организациям относятся фирмы, оказывающие услуги населению в сфере образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта

Поправки в закон 54-ФЗ также дадут право не печатать бумажный кассовый чек организациям и ИП, занимающимся торговлей с привлечением курьеров, перевозкой пассажиров и багажа транспортом (в том числе при реализации билетов водителями и кондукторами). Взамен они должны будут обеспечить возможность покупателю (клиенту) получать этот чек через демонстрацию QR-кода с дисплея мобильного телефона, смартфона или иного компьютерного устройства. Кроме того, эти организации смогут применять один кассовый аппарат, работающий удаленно.

Законопроект упрощает порядок применения ККТ в сфере ЖКХ и оказания услуг ресурсоснабжающими организациями. В частности, предусмотрено право пользователей вместо выдачи (направления) кассового чека печатать отдельные реквизиты кассового чека на платежном документе за последующий месяц либо при отсутствии документооборота между клиентом и пользователем выдавать (направлять) кассовый чек только по запросу клиента. Таким образом, приобретать ККТ таким организациям придется, как и формировать кассовые чеки. Но хотя бы снимется проблема с передачей чеков жильцам.

Кроме перечисленных изменений в будущем законе есть следующие поправки, дающие право не применять ККТ:

при реализации входных билетов в государственные или муниципальные театры с рук или лотка;

при реализации бахил (в розницу);

при сдаче индивидуальными предпринимателями в аренду принадлежащих им на праве собственности жилых помещений совместно с машиноместами, расположенными в многоквартирных домах.

Срок принятия закона в третьем чтении пока не определен, но скорее всего это случится в ближайшее время.