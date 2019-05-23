Противостояние налоговиков и бухгалтеров из-за сбоя продолжается

Противостояние налоговиков и налогоплательщиков из-за криво работающей новой программы ФНС продолжается. В том числе и на «Клерке».

Вчера к нам во мнения заглянул работник налоговой инспекции, который попытался объяснить, что проблемы не только у организаций и ИП, но и у ИНФС. Однако понимания у аудитории нашего сайта не нашел.

Сначала он объявил, что «бухгалтера которые даже декларацию заполнить нормально не могут,и еще угрожают прокуратурой». А на вопрос, почему же тогда правильно заполненные декларации встают не туда и не так, заявил:

Так работает программный комплекс на данный момент. Вы можете сдать декларацию с неправильным октмо,кбк,номером корректировки (и даже без первички) и у нас она «ляжет». Разумеется, мы обращаемся в вышестоящие инстанции и тех поддержку. Как и сказал выше — если так «работает» программный комплекс,то нашей вины в этом нет.

С его заявлением, что проблемы налогоплательщиков являются и проблемами налоговиков, не согласились оппоненты:

Проблемы в том, что на предприятии произошел сбой программного обеспечения и оно сдало ошибочную декларацию — это проблемы предприятия. А если в ФНС произошел сбой программного обеспечения и оно выставило неадекватные требования и заблокировало счёт и т. д. — это (внезапно) тоже проблемы предприятия

Это написал директор маленького ООО, с которого дважды сняли уже уплаченный ранее аванс по УСН. И он не понимает, почему он должен куда-то дозваниваться, ходить на приемы и предпринимать другие шаги, чтобы вернуть свои деньги. Заявление о возврате было написано еще 1 апреля, однако до сих пор никто ничего не вернул.

Ничего удивительного, что у бухгалтеров в такой ситуации сдают нервы. И поэтому, поднимая телефонную трубку, налоговый инспектор может услышать «Чтобы вы сдохли!». Однако, надо признать, это уже перебор. Мира вам и терпения ©