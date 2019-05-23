Порядок применения налоговых вычетов по НДС изменился

УФНС по Чувашской Республике, обращает внимание налогоплательщиков на то, что Федеральным законом от 15.04.2019 №63-ФЗ пункт 4 статьи 170 НК РФ дополнен абзацем, согласно которому операции по реализации работ (услуг), местом реализации которых в соответствии со статьей 148 НК РФ не признается территория России, относятся к операциям, подлежащим налогообложению.

Также внесены изменения в статью 171 НК РФ, в соответствии с которыми пункт 2 дополнен подпунктом 3, предоставляющим право на применение налоговых вычетов по НДС при осуществлении налогоплательщиками вышеуказанных операций.

Таким образом, налогоплательщики, осуществляющие операции по реализации работ (услуг), местом реализации которых в соответствии со статьей 148 НК РФ не признается территория Российской Федерации, имеют право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 166 НК РФ, на сумму НДС по приобретенным товарам (работам, услугам).

Указанные изменения вступают в силу с 1июля 2019 года.

Обратите внимание на то, что соответствующие изменения не распространяются на операции, предусмотренные статьей 149 НК РФ.