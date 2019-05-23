Какая минимальная зарплата, по мнению профсоюзов, должна быть у россиян

Глава ФНПР Михаил Шмаков, выступая накануне на профсоюзном съезде, озвучил основные социальнотрудовые проблемы страны.

В частности, речь зашла о минимальной заработной плате.

Напомним, в настоящее время МРОТ на текущий год принимается равным размеру прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 квартал предыдущего года, который, в свою очередь зависит от потребительской корзины.

Профсоюзы предлагают пересмотреть состав этой корзины. По оценкам ФНПР, в настоящее время величина прожиточного минимума на основе такой подкорректированной потребительской корзины должна составлять на сегодня не менее 15 тысяч рублей.

«Предлагаем оторвать минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума сегодняшнего, то есть уровня физиологического выживания, и привязать этот уровень к минимальному потребительскому бюджету, обеспечивающему хотя бы простое воспроизводство рабочей силы. Мы готовы представить все расчёты по этому вопросу», — заявил Михаил Шмаков.