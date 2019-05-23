Индексацию зарплаты для всех работников предлагают прописать в ТК

В Трудовом кодексе говорится об обязательности индексации заработной платы, но нет механизма этой индексации. Правительством до сих пор не разработан нормативный правовой акт о порядке индексации заработной платы работников бюджетной сферы, обеспечивающий повышение уровня реального её содержания.
Об этом заявил накануне глава ФНПР Михаил Шмаков, выступая накануне на профсоюзном съезде
ФНПР предлагает установить в Трудовом кодексе положение об индексации заработной платы ежегодно на прогнозную величину индекса потребительских цен для всех работников независимо от формы собственности.
Напомним, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, выступая на съезде ФНПР, заявила, что работодатели, которые не проводят индексацию, не только обирают работников, но и создают социальную напряженность, потому что создают категорию бедного работающего человека, в то время как Президент призывает бороться с бедностью.
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