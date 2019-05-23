ПФР станет публичной компанией

Минтруд предложил изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить ПФР, ФОМС и ФСС статус публично-правовых компаний (ППК).

Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, передает РБК со ссылкой на свои источники.

Переход к публично-правовой форме позволит перевести управление фондами на трехстороннюю основу — с участием государства, представителей профсоюзов и работодателей, заметил секретарь комитета РСПП по развитию пенсионных систем и соцстрахованию Вячеслав Батаев.



Публичный статус социальных фондов давно напрашивался; главное, чтобы на деле и работодатели, и профсоюзы имели реальную возможность принимать участие в управлении фондами, голосовать по решениям, имели реальные рычаги влияния", — сказал Батаев.